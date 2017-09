2017 ein kurzer Abschnitt Neuer Zeitplan für Sanierung der B 65 in Rabber

Rabber. Derzeit läuft die Sanierung der Bundesstraße 51 im Bereich Bohmte. Auch ein weiterer Abschnitt auf der B 65 in der Gemeinde Bad Essen soll erneuert werden. Dieses Vorhaben verzögert sich allerdings.

Das hat die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Osnabrück, auf Anfrage mitgeteilt. Instandgesetzt werden sollte der Abschnitt zwischen dem Hof Schoster in Rabber und Wimmermühle.

Zwei Phasen geplant

Zwei Phasen waren vorgesehen mit dem Baustart Mitte September . Und zwar zunächst im Bereich zwischen der Einmündung der Landesstraße 83 – das ist die Buersche Straße in Rabber – und Wimmermühle. Im kommenden Frühjahr sollte dann der Bereich Einmündung von der Buersche Straße bis Schoster in Richtung Wittlage in Angriff genommen werden. Das war die ursprünglich Planung.

Ein anderer Ablauf

Jetzt sieht der Ablauf anders aus: „Nach dem derzeitigen Stand ist vorgesehen, in diesem Jahr – Oktober/November– nur den kurzen Abschnitt der B 65 zwischen den Einmündungen der Wimmerstraße und der Lintorfer Straße zu sanieren. Die restlichen Abschnitte sollen dann im Frühjahr 2018 erfolgen“, so Cord Lüesse, Geschäftsbereichsleiter Osnabrück der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

Von Dahlinghausen bis Stirpe

Die Bundesstraße 65 wurde und wird noch in mehreren Bereichen zwischen Dahlinghausen und Stirpe saniert. In der Gemeinde Bad Essen 2013 unter anderem in Dahlinghausen sowie zwischen Harpenfeld und Wittlage. 2015 folgte das Straßenstück zwischen Stirpe und Wehrendorf. Zudem sind im Zuge der Bundesstraßensanierung die großen Ampelanlagen in Wittlage und am Langen Kreuz in Harpenfeld eingerichtet worden.

Ortsdurchfahrt Wehrendorf

Die bereits im August 2014 gebaute Ampelanlage in Wehrendorf einschließlich der Linkabbiegerspur auf der Bohmter Straße hat keinen Bezug zur B-65-Sanierung. Dieses Projekt soll die Ortsdurchfahrt Wehrendorf entlasten und für mehr Sicherheit sorgen.