Volleydome steht unter Strom VfL Lintorf mit Talenten, Senioren und Topteams

Lintorf. Total unter Strom steht am Wochenende der Volleydome in Lintorf, in dem allenfalls nachts das Licht ausgeht, ansonsten aber Betrieb ohne Pause herrscht bei Volleyball total Marke VfL Lintorf.

Im Mittelpunkt stehen die beiden Regionalligateams, denn die Damen am Samstag (19 Uhr) gegen MTV Hildesheim und die Herren am Sonntag (16 Uhr) gegen ASC Göttingen wollen ihre vielversprechenden Erfolgsserien ausbauen. Drei weitere klassenhöhere VfL-Mannschaften schlagen am Samstag ab 14 Uhr im Volleydome auf. Dabei gilt es für die Landesliga-Damen sowie die Verbands- und Oberliga-Herren, die Auswärtsniederlagen zum Saisonstart auszubügeln mit möglichst zwei Heimsiegen.

Ein toller Auftritt

Beim Auftakt des zweiten Damenteams in der Landesliga beim etablierten VC Osnabrück III verhinderten kleine Konzentrationsmängel gegen Satzende, dass etwas Zählbares herauskam. So mussten sich die VfL-Mädchen trotz spielerisch gelungener Premiere und einer Führung mit 1:3 (25:21; 17:25; 22:25; 25:27) geschlagen geben. Dennoch sprach Trainer Mark Truschkowski trotz der Niederlage von „einem tollen Auftritt meiner Mädels!“.

Beim Heimspielauftakt geht es nun gegen Tabellenführer BW Schinkel sowie VC Osnabrück IV. „Beide Mannschaften sind nicht zu unterschätzen, aber mit unserer Heimstärke rechnen wir uns schon etwas aus“, sagt Mittelblockerin Hanna Hebbelmann.

Mit Erfahrung und Routine

Das Herrenteam Lintorf III startete in der Verbandsliga beim ambitionierten Oberliga-Absteiger Aschen-Strang und punktete mit Erfahrung und Routine in einem Duell auf Augenhöhe, sprich auch mit Höhen und Tiefen auf beiden Seiten. Letztendlich siegten die Gastgeber knapp mit 3:2 (22:25; 25:20; 17:25; 25:18; 15:13). Dennoch zeigte sich Mannschaftsführer Stefan Hörsemann nicht unzufrieden: „Ich denke, wir haben uns ganz gut verkauft. Trotzdem gehen wir insgesamt in eine sehr schwere Saison. Das muss jedem klar sein.“ In den ersten beiden Heimspielen geht es gegen VfL Wildeshausen sowie Vareler TB. Wildeshausen startete mit zwei Siegen, während Varel noch spielfrei hatte. Besonders gespannt sind die Lintorfer auf die Form von „Dino“ Jürgen Köster, der nach mehrwöchiger Pause wieder eingreift und nicht nur die Alterspyramide beim VfL anführt, sondern in der ganzen Liga.

Mit einer Rumpftruppe

Für Lintorf II konnte die Saison in der Oberliga der Herren beim NWVV-Nachwuchsteam in Westerstede nicht schlechter laufen. Mit einer Rumpftruppe von nur sechs Spielern traten die Lintorfer unter keinen guten Vorzeichen zu ihrem ersten Saisonspiel mit ungewohnter Aufstellung an. Dennoch verlief der erste Satz ausgeglichen bis zum Satzball beim 26:25. Doch nach dem 26:28 verloren die Lintorfer nach dem 10:12 in Durchgang zwei den Faden zum 12:25. Nach einem guten Start mit 5:2 blieb das Spiel bis Mitte des dritten Satzes ausgeglichen, ehe beim 19:25 das Endergebnis von 0:3 feststand.

Umfangreicherer Kader

Daheim am Samstag ab 14 Uhr sollen nun gegen VSG Ammerland II und VC Osnabrück mit einem etwas umfangreicheren Kader und damit einhergehenden Wechselmöglichkeiten die ersten Punkte auf dem Konto der Oberliga-Herren eingefahren werden. „Mit drei VfL-Mannschaften am Nachmittag sowie ab 19 Uhr mit dem ersten Damenteam bietet Lintorf am Samstag Spannung total“, betont Abteilungsleiter Achim Fricke in der Hoffnung auf Fans und Atmosphäre sowie Punkte am Samstag sowie Zuschlag am Sonntag.