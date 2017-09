Historische Diesellokomotive Teddybärenfahrt der Museums-Eisenbahn nach Bohmte

Bohmte Zum Abschluss der Sommersaison führt die Museums-Eisenbahn Minden, auf Strecke der ehemaligen Wittlager Kreisbahn, am Dienstag, 3. Oktober, wieder die beliebten Teddybärenfahrten durch. Drei Wochen später, am 22. Oktober, veranstaltet das Preußisch Oldendorfer Kleinbahnmuseum die kulinarische Eisenbahnfahrt Bayerische Spezialitäten.

Am 3. Oktober fahren Kinder in Begleitung ihres Kuscheltieres gratis in den Zügen der Museums-Eisenbahn. Bei den Teddybärenfahrten kommt der Kleinbahnzug, aus den 50er-Jahren zum Einsatz. Gezogen wir der Zug von der Diesellokomotive DL2, einer Maschine vom Typ MAK 240C aus dem Jahre 1958.

Der Zug fährt um 11 Uhr, 13.30 Uhr und 15.45 Uhr von Preußisch Oldendorf nach Bohmte und zurück. In Bohmte fährt der Zug um 12 Uhr, 14.30 Uhr und 16.45 Uhr ab. Der Zug führt einen Buffetwagen, in dem warme und kalte Getränke sowie kleine Snacks angeboten werden.