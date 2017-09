Salonfähig für den Dancefloor Konzert mit „Fünf vor der Ehe“ in Pr. Oldendorf

Pr. Oldendorf. Auf Einladung des Vereins Kommunikation und Kultur Pr. Oldendorf (KuK) treten „Fünf vor der Ehe“ am Freitag, 29. September, um 20 Uhr mit ihrem aktuellen Programm „Tandem“ in der Aula der Sekundarschule Pr. Oldendorf auf.

Auf zu neuen Ufern: „Fünf vor der Ehe“ heben ihr nächstes Album aus der Taufe: „Tandem“ heißt es und präsentiert die Jungs in bisher unerhörtem Sound. Seit Jahren eine feste Größe in der deutschsprachigen A-cappella-Szene, touren sie nun mit ihrem mittlerweile fünften Programm durchs Land. Der neue Sound macht die Titel salonfähig für den Dancefloor. Die Jungs sind nämlich der Meinung, gute Popsongs seien auch ohne Instrumente durchaus tanzbar. Mit ihren Mikrofonen brauchen sie keine Band, sie sind die Band.

Eingespieltes Bühnengespann

Als eingespieltes Bühnengespann nehmen sie sich dabei gerne selbst auf den Arm – und ab und zu auch ihr Publikum. Martin, Mirko, Til und Tobi: vier singende Berufsjunggesellen. Ach ja, und Sascha, der Bass... Die musikalische Vielfalt der fünf Mikrofonakrobaten reicht vom Clubhouse-Sound bis zur Sesamstraßen-Oper für Erwachsene, immer mit einer guten Prise Pop. Wer ohne Ohrwurm nach Hause geht, war nicht dabei. Ihre Songs machen Lust, das Leben einmal von seinen schrägsten, aber auch schönsten Seiten zu beschauen.

Lachen und Träumen

Zwischen Lachen und Träumen erzählen ihre Texte von der ganzen Bandbreite zwischenmenschlicher Abenteuer, immer hart am Rande des ganz normalen Wahnsinns. Sie gießen Alltägliches in Poesie und bewegen sich leichtfüßig inmitten von verspielten Lebensweisheiten und rotzfrechem Witz. Aber auch sensible Blicke hinter die Fassade der Zweisamkeit scheinen in ihren Liedern durch: Der beziehungsrettende Gang zum Kleidungsanwalt, verstaubte Reihenhausromantik und Momente zum Anlehnen werden besungen und gerappt, getanzt und gegroovt.

Es geht um die große Frage: Willst du wirklich glücklich sein? Ja? Dann ab aufs Tandem! Die Show für Singles – und solche, die es nie werden wollen. Ein kleiner Warnhinweis noch zwischen Blumen und Bienen: Mama sagt, Trennungen verkürzen die Partnerschaft...

An der Abendkasse

Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Für weitere Informationen und Kartenreservierungen steht Wilhelm Lindemann, Telefon 05742/700141, zur Verfügung. Reservierungen sind auch per E-Mail unter KuK-Preussisch-Oldendorf@ mail.de oder direkt auf der Homepage unter www.kuk-preussisch-oldendorf.de möglich.