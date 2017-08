Starke Rauchentwicklung Brand in Wittlager Gewerbebetrieb schnell gelöscht

Der Brand in einem Wittlager Gewerbebetrieb wurde am Montag schnell gelöscht. Foto: Hubert Dutschek

Wittlage. Am Montagnachmittag löste die automatische Brandmeldeanlage in einem Gewerbebetrieb am Senfdamm in Wittlage aus.

Die Mitarbeiter verließen ordnungsgemäß den betroffenen Bereich und begaben sich nach draußen. Die Ortsfeuerwehr Bad Essen/Eielstädt/Wittlage wurde um 15.21 Uhr alarmiert. Eine technische Einrichtung zur Reinigung von Kleberückständen hatte Feuer gefangen. Von Betriebsangehörigen konnte der Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Weil es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war, belüftete die Feuerwehr die Halle mit einem Hochleistungsgebläse. Es entstand kein Schaden.