Passagiere springen in Kanal THW-Boot stößt mit Frachter in Bad Essen zusammen

Bad Essen. Am Sonntagnachmittag kam es auf dem Mittelland zu einem Zusammenstoß zwischen einem Gütermotorschiff und einen THW-Boot. Zwei THW-Helfer und acht Fahrgäste, die in Rahmen des Hafenfestes in Bad Essen an einer Rundfahrt im THW-Boot teilnahmen, sprangen vor dem Zusammenstoß ins Wasser. Die genauen Umstände für den Unfall sind unklar und werden durch die Wasserschutzpolizei ermittelt.

Das Boot des THW-Ortsverbandes Bad Essen hatte wie üblich für Gäste des Hafenfestes Rundfahrten angeboten. Zusammen mit dem THW-Bootsführer und einem weiteren Helfer waren acht Fahrgäste an Bord. Alle zehn Insassen trugen Schwimmwesten. Das Boot befand sich gegen 15.15 Uhr am Südufer des Mittellandkanals zwischen Harpenfeld und Wehrendorf. Nach Angaben der Polizei fiel am THW-Boot wegen Treibstoffmangels der Bootsmotor aus.

Das Gütermotorschiff Opal

Zur gleichen Zeit befuhr das Gütermotorschiff Opal den Mittellandkanal von Bad Essen in westliche Richtung. Auch für den Schiffsverkehr gilt das Rechtsfahrgebot. Das Gütermotorschiff wich aus bisher ungeklärten Gründen von dieser Vorschrift ab, fuhr nicht am Nordufer entlang, sondern steuerte auf das THW-Boot zu. Der THW-Bootsführer sah den 84 Meter langen Frachter mit Kollisionskurs auf sich zukommen. Der Zusammenstoß drohte. Gerade noch rechtzeitig sprangen alle zehn Personen ins Wasser. Da das Boot in Ufernähe war, konnten sich alle aus eigener Kraft an Land retten. Wenige Augenblicke später stieß der Frachter mit dem Boot zusammen, das daraufhin kenterte.

In Decken gehüllt

Sofort wurden Rettungskräfte zu Land und zu Wasser alarmiert. Mit zwei Booten der DLRG Obere Hunte eilten Helfer, die beim Hafenfest für die Sicherheit im und auf dem Wasser sorgten, zur Unfallstelle. Auch DRK-Helfer, die bei der Großveranstaltung in Bad Essen den Sanitätsdienst stellten, rückten mit Fahrzeugen aus. „Die Personen wurden sofort betreut und in Decken gehüllt. Wir brauchten keine Personen aus dem Wasser zu holen“, berichtete Andreas Bressert, Wachleiter der DLRG beim Hafenfest. Bis auf eine Person, die leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht wurde, hatten alle den Unfall äußerlich unbeschadet überstanden.

Alle Personen in Sicherheit

Das Stromaufsichtsboot Oesper hatte schon am Mittag an der Marina angelegt. Dort stand Konstantin Heidrich, Leiter des Außenbezirks Bad Essen des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) mit Mitarbeitern bereit, um Besucher über die Arbeit des Amtes zu informieren und zur Besichtigung der Oesper einzuladen. „Als die Meldung vom gekenterten Boot über die Revierzentrale in Minden eintraf, fuhren wir sofort mit dem Stromaufsichtsboot zur nahe gelegenen Unfallstelle. Wir fanden das THW-Boot kieloben treibend vor. Zum Glück waren alle Personen an Land und in Sicherheit“, berichtete der Dienstellenleiter.

In Kalkriese gestoppt

Der Schiffsführer setzte nach der Kollision entgegen seiner Verpflichtung die Fahrt in westliche Richtung fort. Inzwischen war eine Polizeistreife aus Bohmte vor Ort. Die Wasserschutzpolizei wurde sofort eingeschaltet. Der Schiffsführer des Frachters reagierte auch nicht auf Anrufe über Schiffsfunk. Schließlich gelang es der Polizei, das Schiff in Kalkriese zu stoppen. Der unfallflüchtige Schiffsführer wurde vernommen.

Die Helfer der DLRG richteten das gekenterte Boot wieder auf. Mit einer Tauchpumpe wurde das Wasser entfernt. Schließlich schleppte ein DLRG-Boot das seitlich beschädigte THW-Boot in Richtung Bad Essen. Über die Schwere des Schadens und die Schadenssumme können noch keine Angaben gemacht werden.

Sehr schnell am Unfallort

Am Abend zeigten sich die beteiligten Helfer von THW, DRK, DLRG sowie die Polizei erleichtert über den glimpflichen Ausgang. Konstantin Heidrich sagte: „Die Zusammenarbeit zwischen den Hilfsdiensten, der Polizei und dem WSA funktionierte vorbildlich. Durch das Hafenfest waren wir in der glücklichen Lage, mit allen erforderlichen Kräften sehr schnell am Unfallort zu sein. Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen zu den Unfallumständen aufgenommen.“