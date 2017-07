Schafstall-Regionale beendet Ausstellungsbesuche in Bad Essen mit Langzeitwirkung

Bad Essen . Bilder, die mit Begeisterung und Farbenfreude entstanden, beeindruckende Skulpturen und strahlende Leuchten, kulinarische Köstlichkeiten und ein cooles Jazzkonzert: Die Zutaten zur Finissage, mit der die 1. Schafstall-Regionale im Bad Essener Schafstall an der Bergstraße fulminant endete.

Organisiert hatten die Ausstellung Lea Ostendorf und Annette Ludzay von der Tourist-Info, Andreas Arlinghaus-Deutschmann vom Kunst- und Museumskreis sowie Thomas Bochniak, vielen bekannt als frühere „gute Seele“ des Schafstalls.

Vierwöchige Ausstellungsdauer

„Die Ausstellung ist so gut gelaufen und wir haben uns als Team sehr gut verstanden, sodass wir gesagt haben: Das hat einen Anfang gehabt, die Vernissage, mittendrin zwei Programmpunkte – und das muss auch einen Schluss haben“, stellte Annette Ludzay, Geschäftsführerin des Kur- und Verkehrsvereins Bad Essen heraus, die eine überaus positive Bilanz zog. So hätten im Schnitt während der vierwöchigen Ausstellungsdauer 31 Besucher täglich den Schafstall besucht. Der schwächste Tag sei der 6. Juli mit zehn Besuchern, der stärkste der 8. Juli mit 121 Gästen gewesen.

Immer Künstler vor Ort

Weiter sagte sie: „Wenn das ein Anzeiger für den Erfolg einer Ausstellung ist, hat das schon mal geklappt.“ Und: „Hätten wir die Verweildauer der Besucher festgehalten, wäre sie wohl länger als üblich ausgefallen“, meinte die Tourist-Info-Vertreterin. Das beruhe wohl auf der Tatsache: „Wir hatten fair gehandelten Kaffee mit Sitzgelegenheiten. Natürlich auch, dass immer Künstler vor Ort waren, mit denen man anders und intensiver ins Gespräch kam.“ Danke – mit Blumen - sagte sie allen elf Künstlern, dem Kunst- und Museumskreis, „dass er uns den Schafstall zur Verfügung stellte“, dem Vorbereitungsteam, der Genussmafia (Carlos Thomas), aber auch Anke Schnittger von der Wittlager Mühle, die für die Finissage Bio-Zutaten beisteuerte.

Sehr viel Aufmerksamkeit

Zuvor hatte Bad Essens Bürgermeister Timo Natemeyer hervorgehoben: „Wir sind davon überzeugt, dass das eine sehr erfolgreiche, gelungene Geschichte und eine tolle Idee war, eine Ausstellung mit regionalen Künstlern hier im Schafstall in Bad Essen zu machen, die sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.“ Teilweise habe man damit auch Besucher angesprochen, „die sonst nicht unbedingt in eine Kunstausstellung gehen. Das ist gelungen, dass damit ein breites Publikum angesprochen wurde“, so Natemeyer.

Individuelle Kreativität

„Ihr wart alle bereit, eure Bilder auszustellen und uns einen Einblick eurer individuellen Kreativität zu geben“, freute sich Andreas Arlinghaus-Deutschmann im Namen des Kunst- und Museumskreises, dem der Schafstall gehört. Weiter erläuterte er: „Jemand hat mal gesagt, dass eine Ausstellung immer so eine Art Seelenstriptease ist.“ Wissenschaftlich untersucht und bewiesen sei aber, dass Kunst die Menschen beruhige. Aktive künstlerische Betätigung führe sogar zu einer Steigerung der funktionellen Verbindungen im Ruhenetzwerk des Gehirns mit der Folge, dass die psychologische Widerstandsfähigkeit und das subjektive Wohlbefinden erhöht würden. Dieses nicht nur bei aktiven Künstlern, sondern auch bei den Besuchern von Ausstellungen – sogar mit sechsmonatiger Langzeitwirkung. Deshalb forderte Arlinghaus-Deutschmann die Zuhörerschaft zu Ausstellungsbesuchen im Schafstall auf – mit Langzeitwirkung.

Viel Liebe zur Musik

Und dann hatte die Musik das Sagen. Denn das Ensemble „Viva la Musica“ begeisterte mit einem Konzert. Regina Barthel, Alt-/Tenorsaxophon, und Felix Holzenkamp, Kontrabass/Klavier, die jüngst erst nach Lockhausen zogen, haben sich überwiegend der Jazzmusik verschrieben. Virtuos, mit ganz viel Liebe zur Musik, erweckten sie die Töne zum Leben, formten sie, ließen sie tanzen und interpretierten sie in ihrem ganz eigenen Stil. So hörte das Auditorium nicht nur bekannte Stücke wie „Pink Panther“, „Summertime“ oder eine „Summer-Samba“, sondern auch Jazzstandards oder Eigenkompositionen von Regina Barthel.

Kleinste Blaskapelle der Welt

Eine regionale Entdeckung, der man unbedingt zuhören sollte. Wer sie verpasst hat: Während des 1. Citta Slow-Landmarkts am 8. Oktober in Bad Essen wird das Duo mit seiner kleinsten Blaskapelle der Welt auftreten.