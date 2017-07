Rennen der Drachenboote Das Hafenfest 2017 in Bad Essen hat begonnen

Bad Essen. Der Bad Essener Drachen-Cup 2017 steht im Mittelpunkt der ersten Hafenfesttages. Die Rennen auf dem Mittellandkanal an der Marina haben begonnen.

Das Wetter passt. Allerdings macht der Wind den Bootsbesatzungen gelegentlich zu schaffen. So gab es in einem der ersten Vorläufe eine kleine Kollision. „Ein Drachenboot hat seinen Drachenkopf eingebüßt“, sagt Alina Wegner, die gemeinsam mit Henrik Frevert die Moderation übernommen hat.

Wenn ein Frachtschiff kommt

Natürlich müssen die Rennteams warten, wenn ein Frachtschiff den Kanal in Bad Essen passiert. Da sind kleine Unterbrechungen unvermeidlich. „Wir liegen aber gut im Zeitplan“, betont Jürgen Frieler vom Helferteam. 15 Drachenboote sind am Start. Gegen 17.30 Uhr sollen die Finalläufe beginnen.

TuS-Kanaldrachen

Die Mannschaften kommen aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Zwei Lokalmatadore sind dabei: die Kanaldrachen des TuS Bad Essen sowie Trio & Friends, das Team des Bad Essener Jugendtreffs. Und sie schlagen sich bislang gut. Besonders stark bislang: die Black-Wave des Sportclubs Hannover. Mal schauen, wer am Ende gewinnt.

Party an der Marina

Samstagabend steigt noch m Anschluss an die Siegerehrung findet eine Open-Air-Party statt, bei der Teilnehmer und Gäste mit den „Night Lights“ am Kanal feiern können. Außerdem beginnt um 22 Uhr eine Lampionfahrt auf dem Wasser mit Yachten des Motor-Yacht-Clubs Mittellankanal Bad Essen. Der Sonntag beginnt mit 10.30 Uhr mit eine Open-Air-Gottesdienst bevor am Nachmittag das Familienprogramm startet.

Ins Wasser befördern

Einer der Höhepunkte dürften dann die Ortschaftsspiele sein, bei denen immer zwei Ortschaften der Gemeinde Bad Essen gegeneinander antreten. Beim Fischerstechen mit Stand Up-Paddling-Boards, versucht jeweils ein Lanzenträger den Gegner ins Wasser zu befördern. Wer länger trocken bleibt, gewinnt....