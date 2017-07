Seit 65 Jahren verheiratet Die Kösters sind fest verwurzelt in Hüsede

Hüsede. Ein ganz besonderer Tag in Hüsede: Das Fest der eisernen Hochzeit feierten nämlich die Eheleute Erwin und Hildegard Köster, geb. Riestenpatt.

Das Paar wurde am 24. Juli 1952 standesamtlich getraut. Die kirchliche Hochzeit fand einen Tag später in St. Nikolai Bad Essen statt. Die Kösters sind also seit 65 Jahren verheiratet. Ein seltenes Ehejubiläum. „Uns das einzige eiserne Hochzeitspaar in Hüsede“, so Bad Essens Gemeindebürgermeister Timo Natemeyer, der Glückwünsche, Ehrenurkunde und Präsent überbrachte. Hüsedes Ortsbürgermeisterin Ulla Möhr-Loos und Carolin Menke gratulierten im Namen der Ortschaft.

Drei Töchter und sechs Enkel

Die Eheleute Kösters haben drei Töchter und sechs Enkelkinder. Und ein erstes Urenkelkind ist angekündigt... Erwin und Hildegard Köster stammen beide aus Hüsede und sind seit vielen Jahrzehnten aktiv im Ort und der Dorfgemeinschaft. So als Mitglieder im ehemaligen Gemischte Chor Hüsede und bis heute im Verschönerungsverein. So zählte auch Kassenwartin Claudia Kappel zu dem Gratulanten am Ehrentag.

Ortsbrandmeister in Hüsede

Vielen Bürger bekannt ist Erwin Köster natürlich auch als Feuerwehrmann. Er gehört der Ortswehr seit mittlerweile 67 Jahren an. Köster war 15 Jahre lang Ortsbrandmeister in Hüsede. Auch in der Kommunalpolitik war er aktiv. Beruflich hat er fast 50 Jahre lang als Tischler bei der Firma Böhning im Nachbarort Linnne gearbeitet.