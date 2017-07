Einsatz in Hildesheim beendet Wittlager Wehren nach Hochwassereinsatz zurück

Altkreis Wittlage . Die Feuerwehrkräfte aus den Ortswehren Hunteburg, Bad Essen/Eielstädt/Wittlage, Lintorf und Wimmer, die am Donnerstag gegen 10 Uhr mit der Kreisfeuerwehrbereitschaft Nord zum Hochwassereinsatz nach Hildesheim alarmiert worden waren, sind wieder zurück.

„Hinter uns liegt ein 24-stündiger Einsatz “, berichtete Manuel Wilms, stellvertretender Ortsbrandbrandmeister aus Lintorf, am Freitagmorgen. „Wir hatten den Auftrag, direkt in Hildesheim beim Sandsackverbau zu helfen – die ganze Nacht hindurch. Am Hohnsensee, der direkt an der Innerste liegt, drohte ein Deich zu brechen. Die befüllten Sandsäcke mussten mit Booten der DLRG transportiert werden, da es keine Zufahrt für Fahrzeuge gab.“

Am frühen Freitagmorgen rückte die Feuerwehrbereitschaft wieder aus Hildesheim ab. Für Schlaf blieb keine Zeit.