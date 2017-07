Daten und andere Autobahnen Unmut bei Bürgerversammlung in Barkhausen geäußert

cor Barkhausen. Zu langsames Internet, zu schnelle Autofahrer: Das waren die beiden wichtigsten Themen der Bürgerversammlung in Barkhausen.

Zum ersten Mal hatte Ortsvorsteher Uwe Schnittker am vergangenen Dienstag dazu eingeladen, sich über aktuelle Entwicklungen im Ort zu informieren und im Gespräch Anregungen und Kritik vorzubringen.

Großes Interesse

Das Interesse war groß. Mehr als 50 Teilnehmer hatten sich auf den Weg ins Gemeindehaus „Alte Schule“ gemacht. Gleich zu Anfang ging es um ein Thema, das in Barkhausen seit Langem für Unmut sorgt: die fehlende Breitbandversorgung.

„Nach den Ferien soll jetzt festgelegt werden, wie die Netze ausgebaut werden“, teilte Schnittker den Teilnehmern mit. Mehr lasse sich zurzeit nicht sagen. Wann der Ausbau abgeschlossen sein werde und mit welcher Leistung, werde wohl auch von der Entscheidung abhängen, ob der Anschluss von Buer oder von Rabber aus erfolgen solle.

Zweites Aufreger-Thema des Abends war die Verkehrsbelastung auf der Buerschen Straße. Im Februar hatte der Ortsvorsteher Geschwindigkeitsmessungen an den Ortseingängen durchführen lassen. Die Ergebnisse stellte er kurz vor. In der Zeit vom 6. Februar bis zum 10. März wurden rund 25000 Fahrzeuge erfasst. Etwa die Hälfte fuhr schneller als die erlaubten 50 Stundenkilometer, bei etwa jedem achten Fahrzeug wurden mehr als 60 Stundenkilometer gemessen. Im Herbst soll noch eine weitere Messung durchgeführt werden. Ein möglicher Standort ist dann die Stiegestraße.

Bürgerinitiative

Parallel dazu hat sich in Barkhausen bereits eine Bürgerinitiative gegründet, die unter anderem eine Tempo-30-Zone für den Schwerlastverkehr innerhalb der Ortschaft Barkhausen und eine Ausweitung der Tempo-50-Zone in Richtung des Naturdenkmals Saurierspuren fordert. Die Lärmbelastung für die Anlieger habe in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen, und wegen der geringen Straßenbreite sei das Gefahrenpotenzial hoch. Besonders gefährdet seien Fußgänger und Fahrradfahrer, die zu den Saurierspuren unterwegs seien.

„Seit Jahren ist der Verkehr ein großes Problem. Da muss dringend etwas geschehen“, sagt Birgit Pleuter, eine der Initiatorinnen einer Unterschriftensammlung, mit der die Straßenbaubehörde zum Handeln bewegt werden soll.

Ivo Neuber, Leiter des Schullandheims in Barkhausen, nutzte die Versammlung, um über eine geplante Erweiterung des Schullandheims zu informieren.

Angestrebt ist eine Verdopplung der Kapazitäten von derzeit 60 auf 120 Betten bei gleichzeitiger Verbesserung der Unterbringungsstandards. „Die Erweiterung soll sich harmonisch in das Ortsbild einfügen und so gestaltet sein, dass möglichst wenig Lärmbelastung für die Anlieger entsteht“, sagte Neuber.

Die endgültige Entscheidung, ob und wie die Erweiterung durchgeführt wird, soll 2018 fallen.