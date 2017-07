Hafenfest am 29. und 30. Juli 2017 in Bad Essen Viele Attraktionen am Mittellandkanal Bad Essen

Bad Essen. Drachenboot-Rennen, eine Open-Air-Party, die Lampionfahrt des Motor-Yacht-Clubs Mittellandkanal Bad Essen und ein Familienprogramm mit vielen Attraktionen – zwei Tage lang wird in Bad Essen das Hafenfest 2017 gefeiert.

Der Termin in diesem Jahr: Samstag, 29. Juli und Sonntag, 30. Juli. Der Samstag steht zunächst im Zeichen der Drachenboot-Rennen. „Aufgrund der zahlreichen angemeldeten Teilnehmerteams des diesjährigen Drachen-Cups beginnt das Rennen am Samstag bereits um 12.30 Uhr“, so Anne Schmidt von der Gemeindeverwaltung.

Zwei Strecken – 200 und 1500 Meter – werden in Kurz-und Langbooten absolviert. 15 Mannschaften gehen an den Start, darunter die Kanaldrachen des TuS Bad Essen und ein Team des Trio Bad Essen.

Eine Open-Air-Party

Im Anschluss an die Siegerehrung findet wieder eine Open-Air-Party an der Marina statt, bei der Teilnehmer und Gäste mit den „Night Lights“ am Kanal feiern können. Außerdem ist um 22 Uhr eine Lampionfahrt auf dem Wasser mit Yachten des Motor-Yacht-Clubs Mittellandkanal Bad Essen vorgesehen.

Freiluftgottesdienst am Sonntag

Der zweite Hafenfesttag, Sonntag, 30. Julo, beginnt traditionell um 10.30 Uhr mit einem Freuluftgottesdienst Die St. Nikolai-Kirchengemeinde lädt dazu ein zu Die Kirchengemeinde Barkhausen-Rabber feiert ebenfalls mit. Dunja und Lutz Schäfer gestalten den Gottesdienst musikalisch.

Familienprogramm

Anschließend werden ab 13.30 Uhr zahlreiche Attraktionen, Shows und Mitmach-Aktionen für die ganze Familie angeboten. Highlights sind: ein Ballon am Kran, der in 40 m Höhe für einen schönen Ausblick sorgen wird, Waterballs, ein Segway-Parcours, Stand Up-Paddling, ein Kinderprogramm mit den JoJo’s, Luftballonkünstler, Känguruboxen und vieles mehr. Selbstverständlich können Jung und Alt auch am Sonntag in die Drachenboote steigen und diesen Sport kennenlernen oder sich mit den zahlreichen Motorbooten über den Kanal fahren lassen.

Sportlicher Vergleich

Die Ortschaften der Gemeinde stellen in diesem Jahr keine Drachenbootbesatzungen. Aber „Ortschaftsspiele“ stehen auf dem Programm. „Am Sonntag bieten wir für unsere Ortschaften um 14.30 Uhr kleine Ortschaftsspiele an, bei denen immer zwei Ortschaften der Gemeinde gegeneinander antreten“, sagt Erster Gemeinderat Carsten Meyer. „Beim Fischerstechen mit Stand Up-Paddling-Boards (Surfbrettern) versucht jeweils ein Lanzenträger den Gegner ins Wasser zu befördern. Wer länger trocken bleibt, gewinnt. Beim Känguruboxen kommen übrigens gepolsterte Känguruanzüge zum Einsatz.