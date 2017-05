Neue Wohnungen ab September 2018 Bad Essens Quartier zum Leben im Alter

Eielstädt. „Zuhause in Bad Essen“ heißt das Konzept, unter dem Diakonieverein Bad Essen und Haus Simeon und Hanna auf der dem Altenzentrum gegenüberliegenden Straßenseite einen Neubau planen. Mit diesem soll das bestehende Angebot nicht nur räumlich erweitert werden, es sollen auch neue Wohnformen entstehen, für die sich bei einer Informationsveranstaltung bereits mehr als 50 interessierte einfanden.

Der erste Spatenstich ist noch für diesen Juni geplant, ab September kommenden Jahres sollen die neuen Wohnungen bezugsfertig sein. Ein Projekt mit gewissem Vorlauf, denn die Planungen laufen bereits seit Jahren „und sind jetzt in einem auch für die Bewohner bezahlbaren Bereich“, sagte Martin Reutepöhler, Einrichtungsleiter von Haus Simeon und Hanna, um gleichzeitig humorig zu versichern, dass „Kostensteigerungen wie in der Elbphilharmonie“ nicht zu erwarten seien.

Barrierefreie Wohnungen

Zusätzlich zu Sozialstation und Tagespflege und zu den bereits vorhandenen 87 Heimplätzen und 20 Altenwohnungen am Standort werden zwei Wohngruppen und 20 barrierefreie betreute Wohneinheiten entstehen, davon 16 Singlewohnungen zu 51 und 54 Quadratmetern und vier Wohnungen für Paare zu 70 bzw. 100 Quadratmetern. Neben der modernen Ausstattung der Wohnungen und der Rufbereitschaft im Hause gehören zu den in der Miete inkludierten Grundleistungen regelmäßige Präsenz- und Sprechzeiten, Beratungs-, Betreuungs- und Vermittlungsleistungen, Freizeit- und Geselligkeitsangebote. Als Wahlleistungen können Wohnungsreinigung, Wäscheservice, Einkaufshilfen und Begleitdienste sowie Mittagessen hinzugebucht werden. Besonders ansprechen dürften die Wohnungen, davon gehen die Bauherren aus, Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, dem Bedürfnis nach Sicherheit, Wunsch nach Entlastung und Unterstützung in Alltagsangelegenheiten und bei auftretendem Pflegebedarf, wobei die sozialen Kontakte nicht zu kurz kommen.

Betreute Wohngruppen

Die Zielgruppe für die neue Wohnform, die ambulant betreuten Wohngruppen, die ebenfalls im Neubau entstehen sollen, sieht anders aus: Diese alternative Wohnform richtet sich an Menschen, die weiterhin ein selbstbestimmtes Leben in Gemeinschaft führen möchten, aber einer Rund-um-die Uhr-Betreuung durch Präsenzkräfte bedürfen. Geplant sind zwei Wohngruppen mit jeweils neun Ein-Zimmer-Wohnungen; eine Gruppe für demenziell eingeschränkte, die andere für körperlich eingeschränkte Patienten. Für beide Gruppen erfolgt die die pflegerische Versorgung nach Bedarf durch den ambulanten Pflegedienst. Jede Gruppe verfügt über einen Gemeinschaftsbereich und entscheidet gemeinsam, was gekocht, eingekauft oder unternommen wird. „Das Konzept schließt die Lücke zwischen betreutem Wohnen und stationärer Pflege“, erläutert Reutepöhler und unterstreicht den Ansatz von Diakonieverein, Altenzentrum und Sozialstation, nämlich für die jeweiligen altersbedingten Bedürfnisse passgenaue Angebote vorzuhalten.

Vorhandene Infrastruktur

Dabei kann das neue Projekt auf die am Standort bereits vorhandene Infrastruktur zurückgreifen; umgekehrt werden Altenzentrum, Altenwohnungen und Sozialstation durch die Baumaßnahme zu einem „Quartier zum Leben im Alter“, wie es der Träger formuliert, erweitert. Die Anbindung an Bad Essen und die Einbindung in das Ortsgeschehen ist dabei gewünscht und schlägt sich auch in der Vergabe der Wohnungen nieder, bei der Personen, die in der Gemeinde leben den Vorzug genießen. – Informationen zu Wohnungen, Angeboten und Preisen im Internet unter www.zuhause-in-bad-essen.de