Wehrendorf auf Platz 1 Über 400 Wanderfreunde von Lintorf begeistert

Lintorf. Bei Sonnenschein fand der 42. Lintorfer Wandertag statt. 419 Gäste aus nah und fern konnte der Vorsitzende des Verschönerungsvereins, Reinhard Elsner, willkommen heißen, darunter viele Familien mit Kindern.

Vorsitzender Elsner hieß die Wanderfreunde willkommen. Ein besonderer Gruß galt dem Ehrenvorsitzenden Heinz Janköster, der den Verschönerungsverein 38 Jahre geführt hat, und auch mit 87 Jahren als Wanderer immer noch dabei ist.

Heinz Janköster hat diesen Wandertag 1975 mit ins Leben gerufen, damals beim 2. Maifest.

Reinhard Elsner erinnerte daran, dass die Organisation des Wandertages 2017 nicht einfach gewesen sei: „Wir mussten zehn Personen ersetzen, die im Vorjahr dabei waren. Kurzfristig fiel auch noch unser Schriftführer mit Fieber aus. Aber wir haben es geschafft.“

Der Dank des Vorsitzenden galt allen, „die hier ehrenamtlich im Einsatz sind, einen ganz besonderen Dank richte ich an unseren Techniker Hermann Pannenborg, ohne den dieses Fest nicht stattfinden könnte, er hat kurzfristig noch einen neuen Stromverteiler konstruiert, der auch sofort funktioniert hat.“

Gut gezeichnete Wanderwege von 4, 6, und 10 Kilometern standen zur Auswahl, dabei gab es auch in diesem Jahr viel Lob für die Streckenführung im Linner Huntetal, die von Erhard Henschen, Ralf Langhorst und Helmut Prissing gezeichnet wurden. Die Überquerung der Buerschen Straße wurde durch die Freiwillige Feuerwehr abgesichert. An den Kontrollpunkten wurden Mineralwasser und Äpfel gereicht. Das Motto in diesem Jahr hieß „ Lass gehen“

Zu den Gästen zählte auch in diesem Jahr der Präsident des Wiehengebirgsverbandes, Ulrich Gövert, mit seiner Frau.

Mit der Museumseisenbahn reisten auf den Gleisen der alten Wittlager Kreisbahn 52 Gäste an. Die teilnehmerstärksten Vereine erhielten Pokale, die von der Kreissparkasse Lintorf gestiftet wurden, zudem gab es den „Schwatten Brinker“, ein Destilat, das eigens in der Lintorfer Apotheke zu jedem Wandertag kreiert wird.

Bei offenen Gruppen kam die Lintorfer Feuerwehr mit 16 Teilnehmer aus Platz 3, Zweiter wurde die „Neue Generation Lintorf“ mit 29 Teilnehmern und auf Platz 1 der VfL Lintorf mit 34 Teilnehmern, wobei der Hüttenverein mit 18 Teilnehmern aus der Wertung fiel, da die Zeit überschritten wurde.

Bei den Wandervereinen kam der Heimat- und Wanderverein Spenge mit 14 Teilnehmern auf Platz 6, Fünfter wurde die Behindertensportgruppe Löhne (15 Teilnehmer), die zum 41. Mal in Lintorf dabei sind.

Auf Platz 4 landete der Verschönerungsverein Ostercappeln mit 16 Teilnehmern. Platz 3 sicherten sich die Wanderer aus Bohmte ( 19 Teilnehmer), die Gruppe aus Pr. Oldendorf kam mit 21 Teilnehmern auf Platz zwei. Sieger wurden erneut die Teilnehmer vom Naturschutz- und Verschönerungsverein Wehrendorf mit 44 Teilnehmern.

Der kommende Wandertag hat das Motto „ Es würde allen besser gehen, wenn jeder mehr ginge...“