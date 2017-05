Konzert der Band „The Fugitives“ Bad Essener Schafstall ist älter als Kanada

pm/balx Bad Essen. Hierzulande noch wenig bekannt, hinterließen „The Fugitives“ aus Kanada nach ihrem Konzert im Schafstall ein begeistertes Publikum.

Vancouver und Toronto sind die Heimatstädte der vier Musiker, die als „The Fugitives“ – zu deutsch: die Flüchtlinge – die Besucher des Schafstalls begeisterten. Mit A-cappella-Gesang, Banjo, Violine, E-Gitarre, Mundharmonika und etlichen anderen Instrumenten intonierte die Gruppe virtuos ihre Musik, die sie selbst als „Modern Folk“ bezeichnet. Der Stil nimmt Anklänge an Bluegrass, Classic Folk, Pop und Rock, alle Stücke sind selbst geschrieben, so auch der Wedding-Song „Come Along My Love“ den Ali Romanow, das weibliche Bandmitglied, schrieb, und den sie gemeinsam mit ihrem Bandkollegen Steve Charles unplugged vortrug. Eindrucksvoll, wie ausdrucksstark beider Stimmen auch ohne technische Unterstützung sind.

Vorbild Leonard Cohen

Jeder Song der Fugitives hat seine eigene Stimmung; viele ihrer Songs zeichnen sich durch eine starke Spannung aus, von ganz leise und zart bis kraftvoll und leidenschaftlich. Ein Lied berührte dabei die Gäste ganz besonders: Es war dies der Song, den Bandmitglied Adrian Glynn für den großen kanadischen Singer-Songwriter Leonard Cohen geschrieben hatte und den er mit dem Hinweis ansagte, dass Cohen ausgerecht in jener Nacht starb, in der Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde.

„The Fugitives“ wurden vor zehn Jahren gegründet und treten in der jetzigen Formation seit nunmehr vier Jahren auf. Brendan McLeod ist Gründungsmitglied und schreibt die meisten Songs. Er wurde vor einigen Jahren als Kanadas bester Poetry Slammer ausgezeichnet. Ein sprachliches Talent, das sich natürlich in seinen Songs niederschlägt, insbesondere wenn er die Texte mit atemberaubendem Tempo vorträgt.

Von Geschichte beeindruckt

Die Band, die insgesamt vier Wochen durch Deutschland tourt, war gerade erst aus Leipzig angereist. Sympathisch und humorvoll mit viel Sinn für Ironie erzählten sie von ihrer Heimat – nicht zuletzt beeindruckte sie der Schafstall aus dem Jahr 1795 und sie stellten fest: „Der ist älter als unser Heimatland!“