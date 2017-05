Besonderes „Kaffeekonzert“ Sommerfrische auf dem Bad Essener Kirchplatz

Bad Essen. Unter dem Motto „Blasorchester trifft Union Musicale“ fand ein Kaffeekonzert auf dem Bad Essener Kirchplatz statt. Alles passte: Stahlblauer Himmel, Temperaturen um die 30 Grad-Marke, Besucher die mitklatschten, mittanzten oder die Füße wippen ließen – und zwei Orchester, die nicht nur die Stücke kraftvoll, differenziert und perfekt intonierten, sondern die große Zuhörerschar auch spüren ließ, dass sie mit ganzem Herzen und viel Spaß dabei sind.

Ausführende waren das Blasorchester Georgsmarienhütte unter der Leitung von Peter Stückemann und das Orchester Union Musicale de Saint Macaire en Mauges unter der Leitung seines Dirigenten Jean-Paul Allaume. Doch wie kommen die nach Bad Essen?

„Das ist eine Win-win-Situation. Heinrich Schröer, der sein Steuerberaterbüro in Bad Essen hat, hatte mich angesprochen und erklärt: Wir haben einen Franzosenaustausch und würden gerne in Bad Essen auftreten. Dann haben wir überlegt, welches Zeitfenster überhaupt geht - und der Kirchplatz ist natürlich genial für solch ein Freiluftkonzert. Früher sagte man dazu ‚Platzkonzert‘. Doch da es zur Kaffeezeit stattfindet, haben wir es einfach ‚Kaffeekonzert‘ genannt“, veranschaulichte Annette Ludzay, Geschäftsführerin des Kur- und Verkehrsvereins Bad Essen, die weiter schwärmte: „Das Wetter heute ist einfach traumhaft, es ist eine sehr schöne Atmosphäre und das Konzert hat etwas von Sommerfrische. Es passt fantastisch in unseren Kurort.“

Traumhaftes Wetter

„Wir haben alle zwei Jahre einen Franzosenaustausch. Einmal kommen die Franzosen zu uns und nach zwei Jahren fahren wir zu ihnen. Wir suchen dann immer einen Ort, wo wir uns mit ihnen gemeinsam präsentieren können“, erklärte Heinrich Schröer, der im Blasorchester Georgsmarienhütte Schlagzeug spielt. Er habe gesagt: „Ich arbeite in Bad Essen, hier ist eine historische Kulisse und immer schönes Wetter.“ Bei Annette Ludzay in der Tourist Info sei er auch sofort auf offene Ohren für diese Idee gestoßen, freute sich Schröer.

Gute Musik seit 1862

Das Blasorchester Georgsmarienhütte besteht bereits seit 1862. Aktuell gehören rund 35 Instrumentalisten im Alter von 13 bis 86 Jahren zum Klangkörper. „Im Repertoire haben wir immer von allem ein bisschen im Angebot. Und wir versuchen, unsere Konzerte thematisch zu gestalten. Mal etwas mehr Klassik oder wenn wir auf der Straße spielen, mehr etwas Unterhaltsames“, stellte Dirigent Peter Stückemann dar, der während des Kaffeekonzertes mit ansteckender Begeisterung die Musiker zu Höchstleistungen führte.

Mit „So in Love“ aus dem Musical „Kiss me Kate“ eröffneten die Georgsmarienhütter das Programm. Dem schloss sich „You’re the First, the Last, My Everything“an, ein Lied von Barry White aus dem Jahr 1974. Festlich gewandet wandelten zwischendurch einige Gäste über den Kirchplatz, die gerade von einer Trauung aus der Kirche St. Nikolai kamen und so eine besondere Augenweide boten. Als es im Mambo-Rhythmus mit „Sway“ oder im „heißen“ Tango-Rhythmus mit „El Choclo“ über den Kirchplatz ging, hielt es einige Zuhörer nicht mehr auf den Bänken oder Stühlen. Etliche Zeit später beendete das Blasorchester mit dem Pop- und Jazzstandard „Ain’t She Sweet“ sein Soloprogramm. Denn nun kamen die Franzosen mit „ins Boot“. Fulminant ließen sie beispielsweise „Live And Let Die“ aus dem James Bond Film „Leben und sterben lassen“ erklingen.

Wiederholung? Ja, bitte!

Nach einer Kaffeepause gipfelte der musikalische Hörgenuss in ein Soloprogramm der „Union Musicale de Saint Macaire en Mauges“. Einige hatten sich sogar in bunte Punker verwandelt als sie, von der Tourist Info kommend, auf den Kirchplatz einzogen und mit ihrer mitreißenden Musik sofort die Besucher für sich gewannen. Mit leuchtenden Augen lauschten allen Stücken wie „Tea for Two“, „Game of Thrones“ oder dem bekannten „Highland Cathedral“. Alles in allem ein „Kaffeekonzert“, das geradezu nach einer Wiederholung „klingt“.