Motto: Holz und Metall Kesseböhmer erfolgreich auf Kölner Messe

Köln/Bad Essen. Mit insgesamt 1732 Aussteller aus 60 Ländern und 69000 Fachbesuchern aus 152 Ländern war die diesjährige Möbelzulieferermesse Interzum in Köln eine Rekordmesse. Mit dabei: Das Unternehmen Kesseböhmer aus Bad Essen-Dahlinghausen.

Kesseböhmer konnte seine Kunden, Küchen- und Möbelhersteller aus dem In- und Ausland, auch in diesem Jahr wieder mit einem gelungenen Stand und vielen Produktneuheiten aus dem Osnabrücker Land überzeugen. „Mit unserem Messemotto „Holz&Metall“ haben wir den Zeitgeist gut getroffen. Natürliche authentische Materialien, insbesondere Holz in Verbindung mit der puristischen Ästhetik moderner Metall-Beschläge, bestimmen den aktuellen Küchentrend. Das Thema und seine Umsetzung in die Produkte ist hervorragend angekommen,“ so Kesseböhmer-Geschäftsführer Burkhard Schreiber.

„Die gesamte Stimmung auf dem Stand war ausgesprochen positiv. Die Mitarbeiter haben sich wohlgefühlt und große Begeisterung und großes Engagement entwickelt, um die Kunden zu inspirieren und zu begeistern. Entsprechend gut war das Feedback auf unsere Produktneuheiten und die Standgestaltung insgesamt.

Die beiden Innovationen mit größter Aufmerksamkeit waren das neue Türregal „Tandem side“ als Basis-Element eines Baukastensystems des modularen Vorratsschrankes und das neue „Arena pure“-Tablar. „Tandem side“ in Kombination mit verkürzten Böden im Hoch-, Unter- oder Hängeschrank ermöglicht eine funktionelle und flexible Stauraumgestaltung bei optimalem Zugriff auf das gesamte Staugut. Die neuen „Arena pure“-Tablare überzeugten mit ihrer geradlinig-geschlossenen Metallreling, die zur aktuellen puristischen und zugleich wohnlichen Küchenarchitektur und dem minimalistischen Zargen-Design passt.