Polizei sucht Zeugen Gestohlener Roller im Kanal in Bad Essen-Eielstädt

Mit einem langen Einreißhaken konnte der Roller an Land gezogen werden. Fotos: Hubert Dutschek

Eielstädt. Am Samstagmorgen wurde der Polizei in Bohmte ein im Mittellandkanal liegender Roller gemeldet. Die Beamten überprüften die Angaben und fanden den Roller an der Südseite in der Nähe des Kuhwegs in Bad Essen – Eielstädt im Wasser.