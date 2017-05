Kirche und Flüchtlingsarbeit Ein Linner engagiert sich auf vielfältige Weise

Linne. Als bei Peter Knödgen in der Eifel, wo er aufwuchs, die ersten Afroamerikaner kamen, da war in seinem kleinen Dorf erst einmal Aufstand. Doch er war einfach nur neugierig – schon als Kind. Das ist bis heute so geblieben. Der Linner mag Menschen, besonders welche aus anderen Kulturen. Für die engagiert er sich gerne und in vielfältiger Weise. Außerdem ist er aus Überzeugung Christ.

Knödgen gehörte von 1994 bis 2000 dem Pfarrgemeinderat St. Marien Bad Essen an. Im Frühjahr 2008 kam er in den Kirchenvorstand. Vor zweieinhalb Jahren wurde er erneut in den Pfarrgemeinderat gewählt – und war auf Anhieb Vorsitzender. Zu seinen Aufgaben gehört es unter anderem Sitzungen vorbereiten, sie auch zu leiten.

Ein offenes Ohr haben

Und: „Den Kontakt in der Gemeinde halten, immer ein offenes Ohr haben. Aber auch den Kontakt zum Bistum Osnabrück pflegen. Denn es sind 38 Kirchen und zehn Priester. Das heißt, die Pfarrgemeinderäte müssen in ihren Gemeinden immer mehr Verantwortung übernehmen“, stellt Knödgen dar. In der Tradition sei es so gewesen, dass der Pastor, der vor Ort war, sich gekümmert habe. „Das ist heute nicht mehr so und wir müssen schauen, dass wir es selbst übernehmen.“ Zudem organisiert der Pfarrgemeinderatsvorsitzende in jüngster Zeit gerne auch Konzerte.

Gemeinsam unterwegs sein

Kirche ist für den 65-Jährigen wichtig. „Wie die Feier der Liturgie, gemeinsam unterwegs sein, Gemeinschaft der Gläubigen, aber auch die vorhandene Botschaft weiterzuleben, weiterzubringen. Traditionen zu halten, offen sein für neue Dinge.“ Würde er sich innerhalb der katholischen Kirche Veränderungen wünschen? Knödgen: „Wir haben im Bistum Osnabrück jetzt die Aktion ‚Kirche der Beteiligung‘. Ich finde es wichtig, dass die Menschen merken: Das ist unsere Kirche und wir können da mitgestalten.“ Wünschen würde sich der Linner: „Dass wir die Freude am Glauben mehr rüberbringen und nicht so sehr auf Formalien achten. Es gibt auf jeden Fall Verbesserungen, aber es wird auch vieles zerredet“, bedauert der gelernte Koch, der später als Regionalleiter ständig unterwegs war.

Ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit

Im November 2015 wurde der Verein „OK! Bad Essen“ zur Koordinierung der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit gegründet. Peter Knödgen wurde zum Kassenwart gewählt. Seitdem hat der Verein nach Aussage des Ehrenamtlichen etwa 200 Flüchtlinge betreut. Er und seine Ehefrau Doris haben außerdem eine Patenschaft für eine syrische Familie übernommen. Da der Ruheständler seine Leidenschaft für das Kochen in den letzten Jahren wieder auslebt, bereitet er außerdem mit den Flüchtlingen leckere Gerichte zu. Gemeinsam mit Menschen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak wird in Juttas Kochbar im Blütengenuss Bad Essen voller Leidenschaft „interkulinarisch“ gekocht.

Passionierter Koch

„2015 haben wir mit dem Kochen in Rabber angefangen. Die Idee war: wie kann man sich am besten verständigen? Kochen! Das ist eine tolle Geschichte“, erzählt der passionierte Koch schmunzelnd, dass das stets sehr locker und entspannt ‚über die Bühne‘ ging. Irgendwann im Laufe des Abends sei dann ein ganzes Menü fertig gewesen, erinnert er sich gerne. In Anlehnung an die Berliner Aktion „Über den Tellerrand“ habe er seitdem achtmal mit Flüchtlingen gekocht, das letzte Mal mit vier afghanischen Frauen. „Wir haben uns sprachlich nicht verstanden, aber menschlich – und der Genuss stand im Vordergrund“, sagt Knödgen. „In diesem Jahr bieten wir das Kochen noch dreimal an.“

Mit einem Team von zehn Leuten betreut er ebenfalls seit 1994 die Obdachlosenunterkunft in Bad Essen. „Anfangs war es sehr schwer; aber wir haben es geschafft, dass das heute noch zusammen mit der Nikolai- und der Marien- Kirchengemeinde lebt“, verdeutlicht der frühere Küchenchef. Die Unterkunft befindet sich unterhalb der katholischen Kirche. „Direkt unter dem Altar“, veranschaulicht Knödgen, dass es dort zwei Schlafplätze gebe. Im Winter wird sie von den Ehrenamtlichen täglich um 17 Uhr geöffnet, im Sommer um 18 Uhr.

Jahresrhythmus des Gartens

2010 lobte unsere Zeitung den Wettbewerb „Mein Gartenparadies“ aus. Der dritte Platz in der Kategorie „Kleingärten“ ging an Peter und Doris Knödgen. Was bedeutet ihm Gartenarbeit? „Das ist Leben. In unserem Garten darf auch alles wachsen, sogar Brennnesseln und Disteln“, unterstreicht er lächelnd. Auch der Jahresrhythmus des Gartens sei für ihn sehr wichtig. „Mit ihm zu gehen, das ist die schönste Zeit“, betont Peter Knödgen, der in seiner grünen Oase Kraft für den Alltag und seine ehrenamtlichen Aufgaben schöpft. Und dann kann es wieder weitergehen…