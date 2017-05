Programm am Pfingstwochenende Museums-Eisenbahn Minden feiert 40. Geburtstag

Minden. Die Museums-Eisenbahn Minden (MEM) feiert am kommenden Pfingstwochenende – 3. bis 5. Juni – ihr 40-jähriges Bestehen.

Am Pfingstsamstag, 3. Juni, findet eine vierstündige Fotofahrt mit dem MEM-Triebwagen auf dem Schienennetz der Mindener Kreisbahnen statt, für die sich die Teilnehmer zuvor online anmelden müssen.

Gastronomische Stände

Am Sonntag, 4. Juni, und Montag, 5. Juni, werden dann vom Museumsbahnhof Minden-Oberstadt aus Dampfzug- und Triebwagenfahrten durchgeführt. Es gibt eine Hüpfburg für Kinder und für Erwachsene Eisenbahn- und gastronomische Stände. Am Sonntag kommen historische Traktoren und Pfingstmontag geben sich Opel-Oldtimer ein Stelldichein.

Osning-Bahn fährt

Am nächsten Sonntag ist außerdem die Osning-Bahn mit ihrer Schienenbus-Garnitur und die Dampfeisenbahn Weserbergland (DEW) mit ihrem Zug und der Dampflok 52 8038 zu Gast. Die Dampfzüge fahren im 1,5-Stunden-Takt in Richtung Hille bis Hartum und zurück, der MEM-T 2 über die Weserbrücke bis zum DB-Bahnhof Minden und zurück.

Weitere Informationen

Abfahrtzeiten der Dampfzüge von 10.30 bis 16.30 Uhr am Sonntag und von 10.30 bis 13.30 Uhr am Montag. Der T 2 verkehrt von 10 bis 16 Uhr am Sonntag und von 10 bis 13 Uhr am Montag.

Weitere Informationen unter www.museumseisenbahn-minden.de.