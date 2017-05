Kreissängerfest und Geburtstag Wehrendorfer sind Teil einer großen Chorfamilie

Die Gastgeber: Der Gemischte Chor Wehrendorf auf der Bühne. Foto: Carolin Bruns

Wehrendorf. Das Kreissängerfest des Sängerbundes Wittlage fand in diesem Jahr im Rahmen des Maifestes in Wehrendorf statt. Der Gemischte Chor Wehrendorf unter der Leitung von Andrea Gerhards war in diesem Jahr anlässlich des 111. Chorjubiläums Ausrichter und eröffnete das Programm im gut besuchten Festzelt mit der musikalischen Einladung „Lasst uns beim Wein, fröhlich sein“.