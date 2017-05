In der Nacht zum Mittwoch Einbrecher im Wittlager Land unterwegs

Altkreis Wittlage. In der Nacht zu Mittwoch sowie am frühen Mittwochmorgen waren Einbrecher im Altkreis Wittlage unterwegs. Gleich drei Tatorte in Venne, Bad Essen und Bohmte wurden der Polizei angezeigt.

In der Bad Essener Lindenstraße Höhe Hausnummer 71 drangen unbekannte Täter in ein Gebäude ein, in dem Büroräume untergebracht sind. Die Einbrecher hebelten nach Polizeiangaben eine Tür auf, nachdem sie zuvor vergeblich versucht hatten, Fenster aufzubrechen. Erbeuten konnten sie Bargeld.

Eingangstür aufgehebelt

In Bohmte an der Osnabrücker Straße hebelten Unbekannte die Eingangstür einer Bäckerei auf und drangen in die Geschäftsräume ein. Ohne Diebesgut zogen sie von dannen, so die Polizei. An der Osnabrücker Straße in Venne hebelten Diebe die Eingangstür eines Schreibwarenladens auf und entwendeten Zigaretten. Die Tatzeit dürfte hier am frühen Mittwochmorgen, zwischen 5.05 Uhr und 5.20 Uhr, liegen.

Zeugen gesucht

Die Polizei Bohmte ist an Hinweisen zu den Einbrüchen interessiert und nimmt Anrufe unter Telefon 05471/ 9710 entgegen.