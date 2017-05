Garten des Forsthauses Hüsede Peter Hoppe baut Kräuter für Likör und Küche an

Bad Essen. Auf 30 Quadratmetern experimentiert der Bad Essener Peter Hoppe am Hang des Wiehengebirges mit allerlei Kräutern. Die verwendet er für seine eigene Likörkreation und die mediterrane Küche zu Hause.

In Peter Hoppes kleinem Paradies am Rande des Wiehengebirges in Bad Essen-Hüsede lustwandeln keine Pfaue, sondern mehrere Hähne und Rebhühner. Eine fast mediterrane Prise weht durch den 2500 Quadratmeter großen Garten mit Blick auf den Wald.

Mikroklima am Wiehengebirge

Hier mache das Wiehengebirge eine Biege, sagt der Hobbygärtner Hoppe. Dadurch entstehe ein Mikroklima hinter seinem alten Forsthaus, das er als Pension betreibt. Er werde das ganze Jahr über von Wetterextremen und scharfem Wind verschont, es könne dadurch sehr warm werden. Beste Voraussetzungen für die Pflanzen von Peter Hoppe, der auch leidenschaftlich gerne Tomaten und Chilis züchtet.

Klassischer Bauerngarten

Sein rund 30 Quadratmeter großer Kräutergarten ist wie ein klassischer Bauerngarten aufgebaut: geometrisch, mit vier gleichgroßen Feldern, die von Buchsbaumhecken gerahmt werden. In der Mitte befindet sich ein Rondell, darin das Grab des verstorbenen Hundes unter Buchsbaum. Der Buchs ist Zier und Schneckenschutz zugleich.

20 verschiedene Kräuter

Im Innern sprießen Lorbeer, Rosmarin und gut 18 andere Kräuter, alle genau beschriftet. So manch exotische Sorte wie die nach Ananas duftende Minze oder der russische Estragon fallen auf. Das Geviert rahmen Obstbäume, eine Zypresse und Beerenbüsche.

„Bärlauch liebe ich sehr“, sagt der 67-Jährige, der früher als Stuckateur und Berufsfeuerwehrmann gearbeitet hat.

Das Knoblauchgewächs legt er in hochprozentigem Alkohol ein und trinkt die dadurch entstehende Essenz löffelchenweise. Die schmecke eigentlich nicht besonders, aber er sehe darin eine Art Medizin.

Eigens kreierter Kräuterlikör

Besser schmecke ihm da schon sein eigens kreierter Kräuterlikör. Das Aroma von elf verschiedenen Kräutern aus seinem Garten fließe da hinein, darunter Salbei, Rosmarin, Wehrmut, Melisse, Liebstöckel und Lavendel.

Die füllt er in eine Fünf-Liter-Flasche zusammen mit 56-prozentigem Alkohol, Enzianwurzel, Rotwein, Rum und Rohrzucker. Nach drei Wochen werden die Kräuter entnommen und alles durch ein grobes Sieb gegossen.

Die dunkelrote Flüssigkeit hat eine Rotweinnote und kräftige Kräuteraromen, vor allem der Wermut dominiert. Mit scharfem Chili im Nachgeschmack.

Unterschiedliche Aromen im Frühjahr und Herbst

Er setze seinen Kräuterlikör zwei Mal im Jahr an, im Mai/Juni mit den frisch sprießenden Pflanzen und dann noch mal im September, wenn die Blätter schon etwas älter sind. „Es ist erstaunlich, wie unterschiedlich der Geschmack ausfällt - trotz gleicher Zutaten“, sagt Hoppe, der gern mal ein Schlückchen nach dem Essen trinkt. Im Frühjahr schmecke der Likör frisch-kräftige, während er im Herbst schwerer und aromatischer sei.

Seine Frau habe ihn erst beim Experimentieren mit dem Hochprozentigen kritisch beäugt, doch heute schmecke ihr der Likör auch. Mit einem befreundeten Apotheker plane er eine neue Version der aromatischen Spirituose. Die Kräuterschnäpse aus dem Handel bekämen ihm dagegen nicht.

Violettes Basilikum und Pilzkraut

Die Liebe für Kräuter hat der gebürtige Osnabrücker Peter Hoppe von seiner Mutter geerbt, die viele Kräuterbücher und ein eigenes Beet besaß. „Ich habe immer einfach drauflosgepflanzt. Am besten pflanzt man die Kräuter, die man auch viel in der Küche verwendet“, sagt er. Zum Beispiel Schnittlauch, Petersilie und Liebstöckel. Damit belege er sein Quarkbrot am Morgen und streue etwas grobes Bad Essener Ursalz darüber.

Oder etwas Besonderes wie das sehr aromatische, violette Basilikum „Wild Magic“, aus dem er Pesto macht.

Dieses Jahr ist bei ihm neu das Pilzkraut hinzugekommen. Es soll den Geschmack geschmorter Pilze verstärken. Die lokale Gärtnerei Honermeyer hat es ihm empfohlen. Doch nicht alles kauft er, manche Pflanze finde er auch im Wald, wie die wilde Erdbeere, die er in einem Tontopf zwischen die Kräuter gestellt hat.

Pflegeleicht und anspruchslos

Wer nicht so viel Platz hat, dem empfiehlt Hoppe das Anlegen eines quadratischen erhöhten Holzbeetes, das unten aufgefüllt ist mit Laub, Zweigen, Humus. Gegen Nacktschnecken kann man einen Kupferdraht um den Kasten legen.

Ein Kräutergarten sei relativ anspruchslos und pflegeleicht, sagt Hoppe. Spritzmittel gegen Insekten verwende er keine, nur sparsam setzt er den Mist seiner freilaufenden Hühner als Dünger ein. Wichtig sei nur, die Blüten im Frühjahr zurückzustutzen, damit die Pflanzen in die Breite wachsen und nicht zu sehr in die Höhe. Außerdem setzte er schon mehrmals im Laufe der letzten Jahre Kräuter um, wenn sie sich mit ihren „Nachbarn“ nicht verstanden und eingingen.