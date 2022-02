Schulleiterin Nicole Lehnen nimmt die Bücher und die Arbeitsmaterialien von Torben Kuhlenkasper für die Christophorus-Schule Bohmte entgegen. FOTO: RC Melle-Wittlage Rotary Club und Bürgerstiftung 800 Bücher für Grundschüler im Wittlager Land sollen Leselust fördern Von noz.de | 23.02.2022, 11:45 Uhr

Im vierten Jahr in Folge nehmen Grundschulen im Wittlager Land am Leseprojekt „Lesen lernen - Leben lernen“ der Rotarier teil. Das Projekt wird in der Stadt Melle und im Wittlager Land vom örtlichen Rotary Club Melle-Wittlage unterstützt, finanziert und koordiniert.