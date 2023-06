Europas Marktführer produziert in Wittlage. Die Agro-Gruppe feiert 75-jähriges Jubiläum. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Agro-Gruppe feiert Jubiläum Auf den Kern kommt es an: Europas Marktführer produziert in Wittlage Von Rainer Westendorf | 14.06.2023, 16:29 Uhr

Jeder schläft darauf, aber sie sind unsichtbar: Federkerne in Matratzen. Marktführer in Europa in der Federkernproduktion ist die Agro-Gruppe aus Bad Essen. Am Sonntag, 18. Juni, feiert das Wittlager Unternehmen seinen 75. Geburtstag. Was passiert eigentlich in den Hallen? Ein Ortstermin.