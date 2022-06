Im Zeichen der Burg: das Wittlager Land. Seit 50 Jahren existieren die drei Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln in ihrer heutigen Form (Archiv). FOTO: Stefan Gelhot up-down up-down Öffentliche Feier am 2. Juli 50 Jahre Gebietsreform in Wittlage: Eine Erfolgsgeschichte? Von Rainer Westendorf | 27.06.2022, 08:00 Uhr

50 Jahre Verwaltungs- und Gebietsreform im Wittlager Land. Das Jubiläum ist Anlass für eine große Festveranstaltung am Samstag, 2. Juli, in Schwagstorf. Was ist an diesem Tag geplant?