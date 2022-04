In Bad Essen nahm die Geschichte des Vereins mit dessen Gründung 1963 seinen Anfang. „Wir hatten hier eine kleine Anlegestelle am Kanal“, erzählt der Vorsitzende des MYCM . Doch mit der Aufhebung des Nachtfahrverbots für Berufsschiffe musste der MYCM seine Anlegestelle auflösen – und zog nach Getmold in Pr. Oldendorf. „Dort hatten wir vom Wasser- und Schifffahrtsverband eine Böschung gemietet“, sagt Westerfeld. Die Vereinsmitglieder – zurzeit sind es 26 – bauten Stege an die Böschung und verwirklichten sich so ihre neue Anlegestelle, die sie bis 1984 betrieben.