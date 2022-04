Getreide ist nicht gleich Getreide – das erfuhren die Schüler auf dem Hof Meyer in Hüsede. FOTO: Simone Egli-Kroll Unterricht bei Landwirten Bad Essener Fünftklässler warten coronabedingt zwei Jahre auf Hofbesuch Von noz.de | 05.04.2022, 13:08 Uhr

Irgendwie war es eine Premiere. Erstmals besuchte ein kompletter Jahrgang 5 des Gymnasiums Bad Essen Bauernhöfe. In der Vergangenheit hatte es nur einzelne Klassen gegeben. Eine erfreuliche Erkenntnis: So manchem der Fünftklässler war durchaus klar, dass derjenige, der Tiere hält, Verantwortung übernimmt – an 365 Tagen im Jahr.