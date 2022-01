Bad Essen. Sie sind ein wenig in die Jahre gekommen, was bei einem Alter von mehr als 100 Millionen Jahren nicht wirklich verwunderlich ist. Dafür haben sich die Saurierfährten in Bad Essen-Barkhausen dann sogar sehr gut gehalten. Die Sicherungsarbeiten, die 2021 begonnen hatten, sind mittlerweile nahezu abgeschlossen.

Die Wissenschaft hat bekanntlich festgestellt, dass vor rund 150 Millionen Jahren eine kleine Herde langhalsiger, pflanzenfressender Saurier über eine eher schlammige Ebene wanderte – und Spuren hinterließ, die auch im 21. Jahrhundert noch erhalten sind: Die Saurierfährten im Wiehengebirge. Mindestens neun Tiere waren es in der damaligen Erdepoche, auch zwei große Raubsaurier waren am Tatort.

Martin Nobbe

Für die zu Stein gewordenen und einst aufgefalteten Fußabdrücke der erdgeschichtlichen Art ist Feuchtigkeit die größte Gefahr. Warum? Wenn Regenwasser in die Wand mit den Trittsiegeln eindringt, führt dies zur Sommerzeit bei Verdunstung zwangsläufig zu Schäden am Gestein. Nicht anders ist es im Winter, wenn sich das Wasser in Eisform ausdehnt.



Martin Nobbe

Deshalb wurde im Zuge der jüngsten Arbeiten die Steinbruchkante gesichert, die vorhandene Regenrinne saniert und eine weitere montiert. Die Räume zwischen den Bruchkanten wurden fachgerecht verfüllt, bereits im Frühjahr 2021 waren aufwendige Arbeiten am Hang durchgeführt worden, um wuchernde Pflanzen und Wurzeln zu entfernen, die das geologische Freilichtmuseum zusätzlich gefährdeten.

Martin Nobbe

Die Saurierfährten in Bad Essen-Barkhausen sind ein Naturdenkmal. 150 Millionen Jahre alt, aber topaktuell. Durch die Auffaltung des Wiehengebirges am Ende der Kreidezeit kamen die Fußabdrücke der Giganten an die Erdoberfläche und wurden 1921 bei Arbeiten im Steinbruch von Heinrich Vehring entdeckt und vom Geologen Walter Klüpfel identifiziert. Fraglos ein Glücksfall für das Wittlager Land, denn heute zieht das Naturdenkmal jedes Jahr viele Touristen an. Auch wenn die Dinosaurier vor rund 65 Millionen Jahren zum Ende der Kreidezeit hin ausstarben und in die ewigen Jagdgründe eingingen, so leben sie in der Gemeinde Bad Essen doch weiter und faszinieren auch die "Generation digital".



Natur- und Geopark Über 100 Naturdenkmale und geologische Phänomene: Der Natur- und Geopark Terra Vita wurde bereits 1962 gegründet und trug bis 2002 den Namen Naturpark nördlicher Teutoburger Wald – Wiehengebirge. Der Geopark, in dem die Saurierspuren eine wichtige Rolle innehaben, hat sich Regionalentwicklung, Umweltbildung und die Schaffung von naturverträglicher Erholungsinfrastruktur auf die Fahnen geschrieben. Erlebt werden können 300 Millionen Jahre Erdgeschichte.

Als erdgeschichtliche Besonderheit sind die Spuren ein Leuchtturm im Natur- und Geoparks Terra Vita und für den Tourismus im Osnabrücker Land von herausragender Bedeutung. Das im vergangenen Jahr geplante (und dann ausgefallene) Event zum 20-jährigen Bestehen des Parks und anlässlich der Entdeckung der Spuren vor 100 Jahren soll voraussichtlich im August dieses Jahres nachgeholt werden. In Barkhausen, wo Heinrich Vehring 1921 im Wiehengebirge die Saurierfährten entdeckte. Als von Corona noch keine Rede war.