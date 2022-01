Lintorf . Zum Auftakt des Volleyballjahres 2022 haben die Regionalligadamen des VfL Lintorf einen 3:1-Heimerfolg (25:18, 28:30, 25:14, 25:17 ) gegen den SC Spelle-Venhaus gefeiert.

Die Lintorferinnen überzeugten mit einer geschlossener Mannschaftsleistung und siegten nach 102 Spielminuten. Gleich zu Beginn holte sich der VfL schnell eine sechs Punkte-Führung durch eine Aufschlagserie von der später zur MVP gewählten Diagonalangreiferin Anne Maaß. Die Lintorferinnen hielten diesen Vorsprung und entschieden den ersten Satz mit 25:18 für sich.

Auch im folgenden Abschnitt behielten die VfLerinnen zunächst die Nase vorn. Allerdings kämpften auch die Gäste zunehmend um jeden Ball, trafen vermehrt die Lücken auf Lintorfer Seite und glichen so zum 24:24 aus. Am Ende hatten die Damen aus Spelle nach 32 Minuten den längeren Atem und sie schafften mit 30:28 den Satzgewinn.

Nach der Auszeit wie ausgewechselt

Noch etwas beeindruckt startete der VfL nervös in den nächsten Satz. Beim Stand von 3:7 war Trainer Jens Jäger bereits gezwungen, seine erste Auszeit zu nehmen. Diese trug schnell Früchte, denn wie ausgewechselt erwachte die Heimmannschaft nach kurzer Schwächephase und spielte fortan mit mehr Ehrgeiz, Kampfgeist und Freude. Mit einer nahezu fehlerfreien Annahme und einer enorm starken Abwehrarbeit um die sehr gut aufgelegte Libera Melanie Weinmeister konnte Zuspielerin Erika Kollweier ihre Angreifer nach Belieben einsetzen. Diese wussten immer wieder zu punkten. Auch lange, umkämpfte Ballwechsel gingen oftmals an die Gastgeberinnen. Sie dominierten den Rest des Spiels und gewannen jeweils deutlich die Abschnitte drei und vier.

„Dieser Sieg war enorm wichtig für uns, um weiterhin in der oberen Tabellenhälfte mitspielen zu können und die Abstiegsränge weiter hinter uns zu lassen. Die Mädels haben heute ein tolles Spiel gemacht und gezeigt, was alles in ihnen steckt. Trotz des knappen Satzverlustes haben sie nicht die Köpfe hängen lassen, sondern danach umso mehr gezeigt, wie sehr sie gewinnen wollen. Diese drei Punkte haben wir uns wirklich verdient!“, resümierte Trainer Jens Jäger stolz nach dem Spiel.

Lintorf klettert durch diesen Erfolg vorerst auf den dritten Tabellenplatz. Am kommenden Wochenende wollen die Damen da anknüpfen, wo sie aufgehört haben, und beim ungeschlagenen Tabellenführer Tuspo Weende aufschlagen.

VfL Lintorf: Charlotte Höfelmeyer, Jannika Groß, Annika Henschen, Erika Kollweier, Gilian Depker, Linda Hinsken und Anne Maaß.