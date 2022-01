Die Playoffs als Ziel: Lintorfer Volleyballer in Bremen vor Pflichtsieg

Zufriedenheit sieht anders aus: Damian Jonczynski im Kreis seiner Lintorfer Teamkollegen.

Stefan Gelhot

Lintorf . Die Regionalliga-Volleyballer des VfL Lintorf wollen noch die Playoffs erreichen. Dazu sind in den beiden ausstehenden Partien Siege nötig.

Für die Playoffs müssen die VfLer noch an den Lüneburgern vorbeiziehen, die derzeit mit drei Punkten mehr auf dem Konto den dritten Platz in der Tabelle belegen. Während die Lintorfer am Samstag (19.30 Uhr) bei Schlusslicht Bremen 1860 und