Lintorfs Volleyballerinnen als Strahletypen mit (von links) Melanie Weinmeister, Anne Maaß, Erika Kollweier, Linda Hinsken, Leonie Haarmann, Jannika Groß, Laura Langenkamp, Charlotte Hövelmeyer, Annika Henschen, Jue Hinsken, Regina Kopp und Lara Scholz.

VfL Lintorf

Lintorf . Die Regionalligadamen des VfL Lintorf starten am Samstag in das neue Volleyballjahr. Nachdem zuletzt Partien verschoben werden mussten, beginnt die verspätete Rückrunde nun mit einem Heimspiel gegen den SC Spelle-Venhaus.

In der Hinrunde schlitterten die Lintorferinnen nur hauchdünn an einem Auswärtssieg gegen den aktuellen Tabellendritten vorbei und unterlagen knapp mit 2:3. Nach einem schwachen Start in den ersten beiden Sätzen kämpften sich die damaligen