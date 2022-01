Illegale Müllentsorgung in Bad Essen nervt Bürger und Kommune

Illegale Müllentsorgung am Containerplatz Lintorf.

Silke Depker

Bad Essen. Ein Ärgernis für viele Bürger: Illegale Müllentsorgung im Wald, auf öffentlichen Plätzen sowie an Straßen und Wegen. In der Gemeinde Bad Essen haben Unbekannte in jüngster Zeit vermehrt Abfall und ausgediente Möbel abgeladen.

"Ich fahre sehr oft an den Glascontainern am Friedhof Lintorf vorbei und bin fast täglich aufs Neue überrascht, was sich dort ansammelt", berichtet Silke Depker. Unter anderem wurden dort Farbeimer, Hausmüll und sogar eine Toilette abgelade