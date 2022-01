Neue Pflegedienstleitung in der Paracelsus Wittekindklinik Bad Essen

Brigitte Glenzer ist die neue Pflegedienstleiterin der Paracelsus Wittekindklinik, Essenerberg.

Judith Schwertmann

Essenerberg. Zum Jahreswechsel gab es einen Wechsel auf der Position der Pflegedienstleitung der psychosomatischen Fachklinik Paracelsus Wittekindklinik in Bad Essen-Essenerberg.

Seit dem 1. Januar 2022 steht Brigitte Glenzer an der Spitze des zehnköpfigen Pflegedienstteams der Klinik. Sie löst damit Anneliese Stone ab, die sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat, heißt es in einer Pressemitteilung.Be