Neue Technik für eine bessere Krebsvorsorge am Krankenhaus Damme

Das Dysplasiezentrum in der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe am Dammer Krankenhaus wurde jetzt ausgezeichnet. Darüber freuen sich die Mediziner (von links) Haytham Elmeligy, Anneli Ihnen und Bernd Holthaus.

Krankenhaus Damme

Damme. Das Dysplasiezentrum in der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe am Dammer Krankenhaus St. Elisabeth ist ausgezeichnet worden. Krebserkrankungen können dort schon in ihren Vorstufen besser erkannt werden.

Die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) hat mit einer Urkunde für Oberarzt Haytham Elmeligy die herausragende Arbeit des Teams um Chefarzt Bernd Holthaus bestätigt. Die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe am Dammer Krankenhaus ist das e