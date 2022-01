Gericht lässt Notrufe der Messerattacke in Wittlage vorspielen

In diesem Haus in Wittlage kam es zur Messerattacke im Mai 2021. Der Prozess vor dem Landgericht dauert an (Archivfoto).

Heinz-Jürgen Reiß

Wittlage. Die aufgezeichneten Notrufe der Opfer des Messerangriffs in Bad Essen-Wittlage bieten einen Eindruck von der Situation am Tattag. Wegen dieser Attacke muss sich ein 24-Jähriger vor dem Landgericht wegen versuchten Totschlags verantworten.

Im Fall der Messerattacke in der Gemeinde Bad Essen, bei der im vergangenen Mai zwei Menschen in einem Mehrfamilienhaus in Wittlage schwer verletzt wurden, existieren Mitschnitte. Eine junge Mutter sah sich mit Kleinkind im Arm zu einem Spr