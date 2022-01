Die Papierabfuhr in Teilen der Gemeinde Bad Essen musste am 30. Dezember 2021 abgebrochen werden. Die Nachfuhr erfolgt am 7. Januar 2022.

Awigo/Atelier a/w/sobott

Bad Essen. In Teilen von Bad Essen, wo am Tag vor Silvester die Abfuhr der grünen Tonnen vorgesehen war, stellten Bürger fest, dass das nicht geschehen war.

In einer Pressemitteilung der Awigo heißt es: "Aufgrund von Krankheitsausfällen konnte am Donnerstag, 30. Dezember, eine Tour zur Abfuhr von Altpapier in Heithöfen, Rabber, Wimmerheide nicht beendet werden. In einzelnen Straßen sind daher B