Hochwasserschutz an der Hunte in Rabber. Auf knapp 3,4 Hektar erhält die Hunte im Bereich Westerbruch neuen Raum.

Friedrich Lüke

Rabber. Wo die Weser im Wittlager Nachbarkreis einen großen Bogen macht, da hält Kaiser Wilhelm I. Wacht. In Rabber in der Gemeinde Bad Essen macht die Hunte mehr als nur einen Bogen. Ohne Denkmal, aber aus gutem Grund.

Die Hunte ist länger geworden. Zwischen Huntestraße und "Im Westerbruch" in Rabber wurde an der Nordseite der Hunte in Verbindung mit der Renaturierung auch Retentionsraum geschaffen; Flächen, die bei Hochwasser überflutet werden und so ein