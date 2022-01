Die ausgedienten Weihnachtsbäume werden im Wittlager Land von Vereinen und Organisationen am Samstag, 8. Januar, oder am Samstag, 15. Januar 2022, eingesammelt. Das Bild entstand 2021 am Feuerwehrhaus Lintorf.

Karin Kemper

Altkreis Wittlage. Im Wittlager Land übernehmen trotz der aktuellen Corona-Lage viele Gruppen und Vereine die Entsorgung der ausgedienten Weihnachtsbäume. Eine Übersicht.

Die einen sind direkt am Samstag nach dem Dreikönigstag (8. Januar) unterwegs, die anderen lassen den Weihnachtsbaumbesitzern noch eine Woche mehr Zeit (15. Januar), den Schmuck zu entfernen. So oder so gilt: der Weihnachtsbaum muss rechtze