Vor dem zerstörten Fachwerkhaus an der Nikolaistraße: Timo Natemeyer, Monika Schnellhammer, Doris Schmidtke und Arnd Pagel (von links).

Rainer Westendorf

Bad Essen. Viele Bürgerinnen und Bürger haben geholfen und spendeten für die Hausbewohner, die durch den Großbrand am zweiten Advent an der Nikolaistraße in Bad Essen ihr Zuhause verloren haben. Was ist über die Brandopfer bekannt?

Inzwischen haben die Betroffenen neue Wohnungen gefunden. "Eine gute Nachricht zum Jahreswechsel", so Bürgermeister Timo Natemeyer. Der Erlös der gemeinsamen Weihnachtsspendenaktion der Stiftungen "Horizont" der Caritas und der Diakoniestif