Vorgesehen für eine Bebauung ist diese Fläche in Rabber, die an die vorhandene Siedlung anschließt (Archivfoto).

Stefan Gelhot

Rabber. In Bad Essen-Rabber soll ein weiteres Wohnbaugebiet entwickelt werden. Der Gemeinderat hat der Aufstellung eines Bebauungsplans zugestimmt.

Die Fläche schließt an den vorhandenen Siedlungsbereich im Osten des Ortschaft an. Rund 25 Baugrundstücke sind vorgesehen.Die Fläche mit der Bezeichnung "In der Maate III" liegt zwischen der Hauptstraße und dem Brüchenweg. Ganz in der Nähe