Weihnachten 2021: Begegnung an der Bushaltestelle in Dahlinghausen

Immer mit Fahrrad samt Anhänger unterwegs. Der wohnungslose Ingo, der hier in Dahlinghausen eine Pause macht.

Gertrud Premke

Dahlinghausen. Erster Weihnachtstag in Dahlinghausen. In einem Buswartehäuschen sitzt ein Mann, neben sich eine Flasche mit einem Getränk und parkend an der Bank ein Fahrrad mit voll beladenem Anhänger. Es kommt zu einem Gespräch.

Der Mann kommt aus dem Westfälischen, wie er berichtet. Weihnachten steht ja auch für Besuche im Familienkreis oder bei Verwandten. Der Mensch ist unterwegs. Unterwegs ist auch der Mann im Wartehäuschen, doch nicht bequem mit dem Auto, sond