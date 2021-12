Gottesdienstbesucher im Regen auf dem Kirchplatz in Bad Essen.

Stefan Gelhot

Altkreis Wittlage. Veranstaltungen mit und ohne Anmeldung, in den Kirchen oder im Freien: Die Weihnachtsgottesdienste haben die Kirchengemeinden im Altkreis Wittlage 2021 erneut vor Herausforderungen gestellt.

Vor einem Jahr herrschte in der Adventszeit Lockdown. In diesem Jahr sah es nicht viel anders aus. Kein Lockdown, aber eine Feiertagsruhe. In Niedersachsen gelten seit Heiligabend bis zum 15. Januar landesweit verschärfte Corona-M