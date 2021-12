Das Impfteam macht im Januar in der Leverner Festhalle weiter.

Gemeinde Stemwede

Stemwede. Auch Bürger aus dem Altkreis Wittlage können sich im Leverner Impfzentrum unbürokratisch impfen lassen. Nun ist Weihnachtspause. Wie geht es 2022 weiter?

Das Impfzentrum in der Leverner Festhalle geht in die Weihnachtspause. In einer Pressemitteilung zieht die Gemeinde eine vorläufige Bilanz: Fast 5000 Menschen haben sich seit dem 27. November in dem Impfzentrum einen Piks geben lassen. Entw