Frostige Zeiten im Wittlager Land. Hier ein Blick vom Wiehengebirge auf Barkhausen.

Oliver Krato

Altkreis Wittlage. Für das perfekte Winterwunderland in Wittlage fehlt zwar noch der Schnee, doch am Mittwoch präsentierte sich der Altkreis schon sehr winterlich mit klarem Himmel, Sonnenschein und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Gelegenheit für einen fotografischen Streifzug.

Gut ausgerüstet mit Mantel, Schal, Mütze und Handschuhen konnten die Wittlager die ersten schönen Wintertag genießen. Oliver Krato Unterwegs in Bohmterheide. Vielleicht ein Vorgeschmack auf das, was in de