Feuerwehr Bad Essen verhindert Großbrand in einer Scheune

Ein Feuerwehrmann vor der zerstörten Elektroversorgung in einer Scheune in Lintorf.

Heinz-Jürgen Reiß

Bad Essen. Da hatte der Besitzer der Scheune Glück: Als die Elektroverteilung in seiner Scheune in Lintorf in Brand geriet, griff er beherzt zum Gartenschlauch. Wenig später übernahm die Feuerwehr und verhinderte einen Großbrand.

Es hätte der zweite Großbrand innerhalb von vierzehn Tagen sein können; am 5. Dezember brannte ein Fachwerkhaus im Bad Essener Ortszentrum ab. Doch die Kameraden der Feuerwehren in Bad Essen reagierten schnell und verhinderten, dass das Feu