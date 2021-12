15-jähriger Zweiradfahrer stößt in Eielstädt gegen abbiegenden Mercedes

Zusammenstoß auf der Lindenstaße in Eielstädt. Ein abbiegender Mercedes erfasste einen Roller, der auf der Vorfahrtsstraße unterwegs war. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt.

Stefan Gelhot

Eielstädt. Auf der Lindenstraßen in Bad Essen-Eielstädt stießen am Freitag gegen 12.10 Uhr ein Auto und ein Kleinkraftrad zusammen. Der 15-jährige Zweiradfahrer stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Der junge Bad Essener befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Lindenstraße in Richtung Wittlage. Gleichzeitig wollte eine 57-jährige Autofahrerin von der Straße "Am Hof Westmeyer" nach links in die vorfahrtberechtigte Lindenstraße einbiegen. Da