Es zeigt sich: Der Kasper weiß sich sogar in Corona-Zeiten zu helfen. Statt im Theaterwaggon können Jung und Alt Abenteuer der Bad Essener Märchenfiguren auf Youtube erleben.

Dieter Dietrich

Bad Essen. Als dem Kasper klar war, dass es ein weitere Jahr unmöglich sein würde, Kinder bei Aufführungen im Bad Essener Theaterwaggon in die Welt der Märchen zu entführen, suchte er nach einer Alternative. Er wurde fündig.

Somit gibt der Kasper des Puppentheater im Waggon in Bad Essen bekannt: "An alle kleinen und großen Leute ab vier Jahren. Leider findet in diesem Winter aus Corona-Gründen keine Vorführung statt. Aber es gibt eine Alternative für Zuhause."