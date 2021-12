Ein 53-jährige Mann aus Diepenau (hier verdeckt) ist angeklagt, seine Frau und deren Bruder ermordet zu haben.

Anke Schneider

Bad Essen. Am Freitag hat der Prozess gegen einen 53-jährigen Mann aus Diepenau im Landkreis Nienburg begonnen. Er soll am 17. Juni in Espelkamp (Kreis Minden-Lübbecke) seine Frau und deren Bruder mit mehreren Schüssen getötet haben. Der Angeklagte gab die Tat zu.

Es war ein kurzer Prozessauftakt am Bielefelder Landgericht. Die Terminplanung der ersten Strafkammer ließ lediglich die Anklageverlesung zu. Demnach soll der 53-jährige Maurer im Juni den Tatplan gefasst haben, seine Frau umzubringen. Sie