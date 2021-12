Gottesdienste und Messen im Wittlager Land an Heiligabend und Weihnachten

Zu den Gottesdienst im Wittlager Land gehört auch das Weihnachtslied «Stille Nacht, heilige Nacht» (Symbolfoto).

dpa/Michael Kappeler

Altkreis Wittlage. In den Kirchengemeinden im Wittlager Land sind am Heiligabend und an den Weihnachtstagen folgende Gottesdienste geplant:

Evangelisch-lutherische KirchengemeindenArenshorst: Heiligabend: 16 Uhr Gottesdienst im Freien (keine Bestuhlung, Anmeldeformular unter www.arenshorst.de)1. Weihnachtstag: 6 Uhr Karsuchte (mit Anmeldung unter https://arenshorst.go